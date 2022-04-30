Жамнов поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина: «Федоров показал всем, что он на своем месте»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в финальном матче серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:1, 4-3).

«Ребята молодцы! — сказал Жамнов «СЭ». — Вернулись в серию, проигрывая 1-3. Они смогли проявить характер и остались в игре. Очень рад за них! Очень рад за Серегу Федорова. Он показал всем, что человек на своем месте. Показал, что он умеет работать и может это делать. Особенно нашим диванным специалистам, которые сыпали критику в адрес Сергея в начале сезона, он смог все показать. Я очень рад за него».

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина-2022 и во второй раз в истории выиграл плей-офф КХЛ. Первая победа была одержана в 2019 году.

Главный тренер Сергей Федоров провел первый сезон в качестве главного тренера красно-синих. Он сменил на этом посту Игоря Никитина, который в прошлом сезоне довел ЦСКА до финала и в шести матчах проиграл «Авангарду» (2-4).