Федоров: «ЦСКА будет стремится к хоккею «Металлурга»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Металлургом» (4:1) в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина отметил игру соперника.

— Это тяжелый труд. Но хочу сказать о сопернике. «Магнитка» — это очень быстрая искрометная команда. Они играли в очень красивый хоккей — мы будем к этому стремиться, — отметил Федоров.

— Здесь много людей в свитерах «Металлурга» с вашей фамилией. Что это для вас значит?

— Это значит, что я тоже старался выиграть кубок для Магнитогорска. Но не все сразу получается.

— Какой момент был самым критичным в серии?

— Думаю, те самые 48 часов после 1:3. Каждые 24 были сложными для ребят и тренерского штаба. Мы приняли такие решения, которые дали результат.