Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Воробьева в ЦСКА

ЦСКА объявил о пополнении в тренерском штабе.

В тренерский штаб армейцев вошли старший тренер Юрий Бабенко, который ранее работал в «Ак Барсе», и тренер вратарей Клемен Мохорич, до этого входивший в штаб «Металлурга».

Кроме того, в ЦСКА остались тренер по развитию игроков Александр Попов, тренер по физподготовке Хассан Саид и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов.

В марте ЦСКА объявил о назначении Ильи Воробьева новым главным тренером команды. Он сменил на этом посту Сергея Федорова, с которым красно-синие уступили «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде плей-офф КХЛ.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, кто будет помогать Воробьеву в новом сезоне.