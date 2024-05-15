В тренерский штаб «Сибири» войдут Подомацкий, Люзенков и Занковец

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время в тренерский штаб Вадима Епанчинцева в «Сибири» войдут Егор Подомацкий, Ярослав Люзенков и Владислав Занковец, который займет должность тренера по ОФП.

Судьба Андрея Тарасенко, как и вакансия еще одного ассистента, по-прежнему остаются под вопросом.

1 мая «Сибирь» объявила о назначении Епанчинцева на пост главного тренера «Сибири». 48-летний специалист подписал с клубом двухлетний контракт.

В КХЛ Епанчинцев возглавлял «Спартак» и «Амур». Сезон-2023/24 он провел в «Югре», дойдя с командой до полуфинала Кубка Петрова.