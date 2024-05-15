Князев: «Гатиятулин — лучшее, что было на рынке для «Ак Барса»

Российский хоккейный агент Кирилл Князев поделился мнением о смене тренерского штаба в «Ак Барсе» и вступлении на должность главного тренера Анвара Гатиятулина.

«Радует, что в штаб пришел Денис Ячменев — молодой тренер с опытом, который отработал три года главным в Тюмени, завоевывал Кубок Петрова. Думаю, он точно заслужил, тем более он хорошо знаком Анвару Гатиятулину. Думаю, что в тренерском штабе сейчас нет случайных людей, там специалисты, которым он доверяет, знает, как они умеют работать, кому какие распределить роли. Гатиятулин — это лучшее, что было на рынке? Думаю, да. Свободных тренеров, имеющих такой опыт, не так много», — цитирует Князева Metaratings.ru.

«Ак Барс» в сезоне КХЛ-2023/24 проиграл «Автомобилисту» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина. По окончании сезона Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера казанцев.