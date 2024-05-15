Нападающий «Торпедо» Фирстов интересен трем топ-клубам КХЛ

Как стало известно «СЭ», к нападающему «Торпедо» Владиславу Фирстову, который является ограниченно свободным агентом, проявляют интерес три топ-клуба Восточной конференции.

Недавно 22-летний хоккеист расторг контракт с «Миннесотой» — свое будущее игрок связывает с КХЛ.

Фирстов выступал за «Торпедо» на правах аренды в сезонах-2022/23 и 2023/24. В завершившемся розыгрыше КХЛ нападающий набрал 37 (19+18) очков в 72 матчах. В Кубка Гагарина на его счету 2 (2+0) очка в 5 играх.