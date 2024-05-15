«Авангард» заключил с Дарреном Дицем контракт на два года

Защитник Даррен Диц подписал контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба омского клуба.

Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на два года. ЦСКА обменял Дица в «Авангард» в начале мая. Взамен армейцы получили денежную компенсацию.

В минувшем сезоне защитник набрал 22 (8+14) очка в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 1 (1+0) очко в пяти играх.

Также «Авангард» заключил двусторонний контракт на 2 сезона с защитником Даниилом Степановым.