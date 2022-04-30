ЦСКА победил «Металлург» в седьмом матче и выиграл Кубок Гагарина
ЦСКА в гостях победил «Металлург» в седьмом, решающем матче финала Кубка Гагарина. Московский клуб взял верх со счетом 4:1.
В первом периоде голами отметились нападающие ЦСКА Павел Карнаухов и Александр Попов.
Во втором периоде преимущество гостей укрепил нападающий Константин Окулов. За 1,6 секунды до конца периода один гол отыграл нападающий «Магнитки» Филипп Майе.
В конце третьего периода тренерский штаб «Металлурга» снял вратаря, а форвард красно-синих Владислав Каменев поразил пустые ворота соперника.
Армейцы выиграли серию до четырех побед, уступая по ее ходу со счетом 1-3.
ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина-2022 и во второй раз в истории выиграл плей-офф КХЛ. Первая победа была одержана в 2019 году.
Главный тренер Сергей Федоров провел первый сезон в качестве главного тренера красно-синих. Он сменил на этом посту Игоря Никитина, который в прошлом сезоне довел ЦСКА до финала и в шести матчах проиграл «Авангарду» (2-4).
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Седьмой матч
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Карнаухов — 4 (Окулов), 8:32 — 0:1. Попов — 5 (Светлаков), 9:29 — 0:2. Окулов — 8 (Григоренко, Карнаухов), 36:17 — 0:3. Майе — 8 (бол., Чибисов), 39:59 — 1:3. Каменев — 5 (п.в.), 56:35 — 1:4.
Вратари: Кошечкин (55:40 — 56:35, 56:47) — Федотов.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 43 (5+18+20) — 25 (14+3+8).
Судьи: Оленин, Раводин.
30 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 3-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4