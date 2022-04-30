ЦСКА победил «Металлург» в седьмом матче и выиграл Кубок Гагарина

ЦСКА в гостях победил «Металлург» в седьмом, решающем матче финала Кубка Гагарина. Московский клуб взял верх со счетом 4:1.

В первом периоде голами отметились нападающие ЦСКА Павел Карнаухов и Александр Попов.

Во втором периоде преимущество гостей укрепил нападающий Константин Окулов. За 1,6 секунды до конца периода один гол отыграл нападающий «Магнитки» Филипп Майе.

В конце третьего периода тренерский штаб «Металлурга» снял вратаря, а форвард красно-синих Владислав Каменев поразил пустые ворота соперника.

Армейцы выиграли серию до четырех побед, уступая по ее ходу со счетом 1-3.

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина-2022 и во второй раз в истории выиграл плей-офф КХЛ. Первая победа была одержана в 2019 году.

Главный тренер Сергей Федоров провел первый сезон в качестве главного тренера красно-синих. Он сменил на этом посту Игоря Никитина, который в прошлом сезоне довел ЦСКА до финала и в шести матчах проиграл «Авангарду» (2-4).

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Седьмой матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Карнаухов — 4 (Окулов), 8:32 — 0:1. Попов — 5 (Светлаков), 9:29 — 0:2. Окулов — 8 (Григоренко, Карнаухов), 36:17 — 0:3. Майе — 8 (бол., Чибисов), 39:59 — 1:3. Каменев — 5 (п.в.), 56:35 — 1:4.

Вратари: Кошечкин (55:40 — 56:35, 56:47) — Федотов.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 43 (5+18+20) — 25 (14+3+8).

Судьи: Оленин, Раводин.

30 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 3-4.