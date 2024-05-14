Кошечкин считает, что Набоков должен стоять выше всех вратарей на драфте НХЛ

Олимпийский чемпион Василий Кошечкин отметил уверенную игру голкипера «Металурга» Ильи Набокова в прошедшем сезоне КХЛ .

«Илья ворвался в чемпионат, выбив дверь. У него все только начинается. Теперь планка будет стоять еще выше, мы в него верим. У нас появился еще один классный вратарь. Он должен стоять выше всех среди вратарей на драфте НХЛ.

Визитная карточка Набокова — скорость. Он очень быстрый, хорошо читает игру. Очень сильно прибавил в психологическом плане. Илья почувствовал уверенность и поддержку со стороны тренерского штаба, это помогло ему блестяще сыграть в плей-офф", — сказал Кошечкин Metaratings.ru

Набоков был удостоен премии имени Алексея Черепанова как лучший новичок сезона-2023/24. За сезон вратарь провёл 66 матчей, одержал 39 побед и отразил 93,4% бросков, семь раз отыграв «на ноль». В дебютном сезоне в КХЛ 21-летний голкипер был также назван самым ценным игроком плей-офф.