«Душераздирающе». В ФХР отреагировали на поражение России от Канады в финале ЮЧМ-2021

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) отреагировала на поражение сборной России от Канады (3:5) в финале юниорского чемпионата мира.

«Сборная России уступает в финале юниорского чемпионата мира 2021 года сборной Канады со счетом 3:5. Это была классная игра, вели, уступали, вернулись в игру в третьем, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир, спасибо им», — говорится в публикации в официальном Twitter ФХР.

? Сборная России уступает в финале юниорского чемпионата мира 2021 года сборной Канады со счетом 3:5. Это была классная игра, вели, уступали, вернулись в игру в третьем, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир, спасибо им. #россиявмоемсердце — Хоккей России (@russiahockey) May 7, 2021

Сборная России во второй раз подряд заняла второе место на юниорском чемпионате мира. В 2019 году россияне уступили Швеции (3:4 ОТ) в финале турнира. В 2020 году ЮЧМ не проводился из-за пандемии коронавируса.