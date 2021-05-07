Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

«Душераздирающе». В ФХР отреагировали на поражение России от Канады в финале ЮЧМ-2021

08:47
Хоккеисты юниорской сборной России после поражения от Канады в финале ЮЧМ. Фото IIHF
Хоккеисты юниорской сборной России после поражения от Канады в финале ЮЧМ. Фото IIHF
Теги:

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) отреагировала на поражение сборной России от Канады (3:5) в финале юниорского чемпионата мира.

«Сборная России уступает в финале юниорского чемпионата мира 2021 года сборной Канады со счетом 3:5. Это была классная игра, вели, уступали, вернулись в игру в третьем, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир, спасибо им», — говорится в публикации в официальном Twitter ФХР.

Сборная России во второй раз подряд заняла второе место на юниорском чемпионате мира. В 2019 году россияне уступили Швеции (3:4 ОТ) в финале турнира. В 2020 году ЮЧМ не проводился из-за пандемии коронавируса.

Читайте также

Гонка в РПЛ: «Спартак» не пропустит «Локо» в Лигу чемпионов, Гончаренко оставит ЦСКА без Европы?
Каким заболеваниям подвержены обладатели разных групп крови
Захарова прокомментировала слова Зеленского о «вездесущих русских»
Двое мужчин с ножом отняли у прохожей наушники и толкнули ее под авто

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США