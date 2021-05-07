Сборная России сыграет с Швецией, Белоруссией, Чехией и Германией на ЮЧМ-2022
09:25
Стали известны составы групп юниорского чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Сборная России попала в группу B вместе с командами Швеции, Белоруссии, Чехии и Германии. В группе A выступят Канада, Финляндия, США, Швейцария и Латвия.
With the 2021 #U18Worlds closed, the groups for 2022 are known. pic.twitter.com/IGWaJOmxaj— IIHF (@IIHFHockey) May 7, 2021
ЮЧМ-2022 пройдет с 21 апреля по 1 мая, место проведения турнира не определено. На минувшем ЮЧМ-2021 сборная России в финале уступила Канаде (3:5).
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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
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