Сборная России сыграет с Швецией, Белоруссией, Чехией и Германией на ЮЧМ-2022

Стали известны составы групп юниорского чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Сборная России попала в группу B вместе с командами Швеции, Белоруссии, Чехии и Германии. В группе A выступят Канада, Финляндия, США, Швейцария и Латвия.

With the 2021 #U18Worlds closed, the groups for 2022 are known. pic.twitter.com/IGWaJOmxaj — IIHF (@IIHFHockey) May 7, 2021

ЮЧМ-2022 пройдет с 21 апреля по 1 мая, место проведения турнира не определено. На минувшем ЮЧМ-2021 сборная России в финале уступила Канаде (3:5).