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Сборная России сыграет с Швецией, Белоруссией, Чехией и Германией на ЮЧМ-2022

09:25
Юниорская сборная России против Канады в финале ЮЧМ-2021. Фото IIHF
Юниорская сборная России против Канады в финале ЮЧМ-2021. Фото IIHF
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Стали известны составы групп юниорского чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Сборная России попала в группу B вместе с командами Швеции, Белоруссии, Чехии и Германии. В группе A выступят Канада, Финляндия, США, Швейцария и Латвия.

ЮЧМ-2022 пройдет с 21 апреля по 1 мая, место проведения турнира не определено. На минувшем ЮЧМ-2021 сборная России в финале уступила Канаде (3:5).

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