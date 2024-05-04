Американский хоккеист побил рекорд Кучерова по очкам на ЮЧМ

Американский хоккеист Джеймс Хагенс побил рекорд россиянина Никиты Кучерова на юниорском чемпионате мира.

4 мая сборная США до 18 лет разгромила Словакию в полуфинале юниорского чемпионата мира, который проходит в Финляндии — 7:2. 17-летний Хагенс отметился тремя голевыми передачами.

Теперь на счету Хагенса 22 (9+13) очка на юниорском ЧМ. Обладателем предыдущего рекорда был нападающий «Тампы» Никита Кучеров — в 2011 году он набрал 21 очко.

При этом Хагенс еще сыграет в финале турнира. Там сборная США встретится с победителем матча Канада — Швеция.