Мирошниченко назвал причины поражения сборной России от Канады в финале ЮЧМ

Нападающий сборной России Иван Мирошниченко поделился мнением о проигрыше команды в финале юниорского чемпионата мира.

«Выходили на матч с боевым настроем. Да, у нас немного не получилось, но, конечно, все ждали победы, были уверены в себе. Соперник оказался сильнее в моментах, в реализации, где-то побольше им повезло, они лучше реализовывали моменты и, когда вышли вперед, подсели в обороне, просто отбрасывались уже, поэтому у нас не получилось догнать их по счету, к сожалению. Где-то удача больше на их стороне была.

Первый матч с американцами был непростой — мы много эмоций отдали. Еще полуфинал с финнами был довольно сложным, тоже эмоций достаточно отдали. Могло ли нам не хватить эмоций после полуфинала? Конечно, где-то эмоций, где-то сил, так как мы отдыхали поменьше», — приводит слова Мирошниченко ТАСС.

7 мая сборная России по хоккею потерпела поражение от канадцев (3:5) в финальном матче юниорского ЧМ-2021. У россиян голами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.