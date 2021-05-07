Капитан юниорской сборной России Чибриков прокомментировал поражение от Канады в финале ЮЧМ

Капитан юниорской сборной России по хоккею Никита Чибриков поделился мнением о финальном матче юниорского чемпионата мира против Канады (3:5).

«Мы выходили на финал, поэтому никакой дополнительной мотивации не было, все и без того были заряжены. Я горжусь всей командой, тем, как мы выступили, но чуть-чуть нам не хватило.

Матч был очень напряженным, никто не допускал грубых ошибок, и поэтому небольшие нюансы решили исход матча. Было ли какое-то давление? Об этом нужно каждого спрашивать лично. Конечно, напряжение чувствовалось, но, я думаю, все выходили и бились, никого упрекнуть ни в чем не могу», — цитирует Чибрикова ТАСС.

На групповом этапе Россия заняла второе место в группе B, набрав 9 очков в 4 матчах. В четвертьфинале россияне обыграли Белоруссию (5:2), а в полуфинале выиграли у Финляндии (6:5).