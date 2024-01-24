Турнир Eurasia Jastar Cup в Алматы отменен из-за угрозы землетрясения

Международный турнир Eurasia Jastar Cup отменен из-за сейсмологической обстановки в Казахстане, сообщает IceHockey.kz.

О новой дате проведения станет известно позже. В турнире должны были принять участие женская сборная России, национальные команды U-16 и U-18, а также сборные Белоруссии и Казахстана. U-18

Турнир должен был пройти с 1 по 4 февраля в Алматы.

22 января стало известно о землетрясении магнитудой 6,7 балла. Эпицентр находился на границе Казахстана и Киргизии. Жители также ощущали толчки 23 января. В результате землетрясения в Алматы пострадали 44 человека.