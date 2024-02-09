Сборная России U18 разгромила Казахстан U20 в матче Кубка будущего

Сборная России U18 в матче Кубка будущего обыграла сборную Казахстана U20 со счетом 8:1.

В составе россиян дубль оформил Александр Плесовских, еще по голу забили Вадим Дудоров, Егор Сурин, Иван Окунев, Илья Паутов, Никита Фролов и Максим Филимонов.

Ранее в турнире Россия U18 обыграла Россию U17 со счетом 5:3.

В заключительном матче Кубка будущего сборная России U17 встретится с Белоруссией U20. Начало матча в 19:00 мск.