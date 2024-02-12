Хоккеисты юниорской сборной России объяснились за свой поступок на «Кубке Будущего»

Хоккеисты юниорской сборной России объяснили свой отказ от наград по итогам международного турнира «Кубок Будущего».

«Мы сожалеем, если наши действия с наградами на церемонии по окончании матча против сборной Беларуси на турнире «Кубок Будущего» могли быть расценены, как неуважительные. Наш поступок был обусловлен эмоциональным состоянием после матча, на которое повлиял ряд судейских решений (которые мы посчитали неоднозначными), в том числе в овертайме — самом напряженном моменте встречи», — говорится в обращении игроков национальной команды Егора Сурина, Вадима Дудорова и Петра Андреянова.

Ранее Сенатор Белоруссии, экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков назвал поведение игроков недопустимым. В Федерации хоккея России (ФХР) назвали произошедшее недоразумением.

Спортсмены юниорской сборной России на награждение не захотели брать призы за второе место, выражая недовольство спорными решениями судей в финальном матче турнира со сборной Белоруссии (5:6 ОТ).

«Кубок Будущего» — 2024 проходил в Минске на «Чижовка-Арене». В нем принимали участие молодежные сборные Белоруссии и Казахстана, а также команды России U17 и U18.