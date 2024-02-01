Состоялось подписание соглашения между администрацией городского округа Красногорск и «Академией СКА»

1 февраля в Красногорске глава городского округа Дмитрий Волков и генеральный директор АНО «Академия СКА», главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития, пропаганды и популяризации физической культуры и спорта на территории городского округа Красногорск.

«В Красногорске замечательная инфраструктура. Дай бог такую в каждом городе. Будем развивать здесь все виды спорта. Это настоящий хоккейный центр. В мире их количество можно посчитать на пальцах. Уверен, что мы подготовим ребят, которые будут обыгрывать Канаду», — сказал Ротенберг.

В Красногорске есть команда системы ХК СКА «Академия СКА-Юниор», которая выступает в чемпионате МХЛ. Также в городском округе открылась хоккейная школа «Красная машина Юниор».