Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Николишин — о финале ЮЧМ-2021: «Эта сборная России одна из сильнейших по таланту»

07:50
7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Фото ИИХФ
7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Фото ИИХФ
Теги:

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал «СЭ» игру российской сборной в финале юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею против Канады (3:5).

«К сожалению, бороться с канадцами мы можем только применяя сверхусилие, — сказал Николишин «СЭ». — В мелочах канадцы быстрее, мощнее и сильнее. У нас очень много хороших талантливых ребят, но они в нападении. Оборона у нас, конечно, оставляет желать лучшего, при всем уважении к ребятам. Начало атаки очень медленное, отсюда и возникают проблемы. Мы не знаем, мы не обучены, как играть в стандартных ситуациях. Это проблема нашего детско-юношеского хоккея».

Николишин также отметил, что эта сборная России одна из сильнейших по таланту.

«Мы заблокировали достаточно много бросков канадцев, которые были более острые и нацеленные. У нас броски были навального характера. На количество бросков вообще не стоит опираться, надо смотреть по матчу. В каждом году в сборной России есть свои лидеры. Эта одна из сильнейших сборных по таланту — наверное, соглашусь. Возьмем золото в следующем году? Шансы есть, поживем-увидим. Еще есть целый год», — добавил Николишин.

7 мая сборная России потерпела поражение от канадцев в финальном матче юниорского ЧМ-2021 по хоккею. У россиян голами отметились Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

(Артем Бухаев)

Читайте также

Семь лет без больших побед (не считая Олимпиаду). Для золота ЮЧМ России не хватило системы
Бузова вышла на связь из больницы после сообщений об операции
Каким заболеваниям подвержены обладатели разных групп крови
Мужчина выстрелил в росгвардейца в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США