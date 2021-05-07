Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал «СЭ» игру российской сборной в финале юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею против Канады (3:5).

«К сожалению, бороться с канадцами мы можем только применяя сверхусилие, — сказал Николишин «СЭ». — В мелочах канадцы быстрее, мощнее и сильнее. У нас очень много хороших талантливых ребят, но они в нападении. Оборона у нас, конечно, оставляет желать лучшего, при всем уважении к ребятам. Начало атаки очень медленное, отсюда и возникают проблемы. Мы не знаем, мы не обучены, как играть в стандартных ситуациях. Это проблема нашего детско-юношеского хоккея».

Николишин также отметил, что эта сборная России одна из сильнейших по таланту.

«Мы заблокировали достаточно много бросков канадцев, которые были более острые и нацеленные. У нас броски были навального характера. На количество бросков вообще не стоит опираться, надо смотреть по матчу. В каждом году в сборной России есть свои лидеры. Эта одна из сильнейших сборных по таланту — наверное, соглашусь. Возьмем золото в следующем году? Шансы есть, поживем-увидим. Еще есть целый год», — добавил Николишин.

7 мая сборная России потерпела поражение от канадцев в финальном матче юниорского ЧМ-2021 по хоккею. У россиян голами отметились Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

(Артем Бухаев)