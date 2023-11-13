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Сегодня, 19:00

16-летний воспитанник СКА ХКД совершил самоубийство

Алина Савинова
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Воспитанник спортшколы им. Дроздецкого (СКА ХКД) совершил суицид, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, у 16-летнего хоккеиста были конфликты с одноклассниками на национальной почве, из-за чего его пришлось перевести на дистанционное обучение. Также отмечается, что у школьника были проблемы с сигаретами, спиртным и признаки депрессии.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Юный спортсмен выступал за СКА ХКД на позиции нападающего. В начале октября в спортшколе им. Дроздецкого произошел еще один инцидент — спортсмены-подростки после тренировки избили 12-летнего одноклубника и изнасиловали его клюшкой. По итогам медицинского осмотра в больнице у ребенка была зафиксирована травма кишки.

Источник: https://t.me/mashmoyka/14071
Хоккей
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