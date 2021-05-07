Ждем двух очень интересных турниров.

Россия на ЮЧМ уже 14 лет без золота. Может, в следующем году наконец победим? Шансы действительно хорошие.

В этом году у нас была одна из самых талантливых российских сборных в истории турнира и, если не случится чего-то экстраординарного, следующая будет не хуже. Остается целая шестерка хоккеистов 2004 года ождегния, среди которых:

— первый вратарь — несмотря на неидеальный финал, Иванов в целом провел отличный турнир;

— два защитника, Дуда и Сапунов, вряд ли к ним получится применить эпитет «ведущий», вероятнее, что как и на ЮЧМ-2021, будет ровная линия обороны;

— мощнейшее трио в атаке Мирошниченко — Квочко — Мичков. Можно их ставить вместе, как год назад на Юношеской Олимпиаде, можно и разбить на пару звеньев, чтобы Мирошниченко и Мичков тащили свои тройки. Через год они должны быть на чемпионате мира неостановимы.

При этом уровень новых игроков из 2004 г.р. хуже, чем у хоккеистов 2003 г.р., не будет. Есть уже здорово выступающие в МХЛ нападающие — Трикозов из «Авангарда» и партнеры Квочко по «Металлургу» Жугин и Канцеров. Двухметровый гигант Долженков из ЦСКА, Роговский из «Локомотива». Из 2005 года добавится один из самых талантливых атакующих защитников России — Гуляев (тоже из «Авангарда»). Таланта будет не меньше, лидеры — монстры. Берем золото?

Многое зависит от канадского состава. Их монстры Райт и Бедард могут сыграть снова (Бедард — еще на двух ЮЧМ!), но какой сезон будет в следующем году в местных юниорских лигах и кого чемпионы повезут на турнир, пока с учетом ковидной ситуации в мире не предскажешь. Если будет опять топовый ростер — финал Россия — Канада будет весьма вероятным. Ни у финнов, ни шведов особо талантливых команд не предвидится, опаснее американцы, которые вряд ли завалят два ЮЧМ подряд, особенно если обойдутся без травм лидеров, как было сейчас.

Поколение, которое принесло России серебро на ЮЧМ, должно помочь и уже на ближайшем МЧМ, на котором костяк составят игроки 2002 г.р., но более молодых хоккеистов может быть очень много. К тому же Игорь Ларионов явно нацелен брать не тех, кто старше, а кто талантливее.

Вряд ли много «андерэйджеров» будет среди вратарей и защитников — разве что голкипер Иванов может претендовать на место третьего номера и еще пара игроков обороны — на место в третьей паре. Сразу четверо хоккеистов 2002 г.р. (Чайка, Мухамадуллин, Кузнецов, Кирсанов) уже играли на МЧМ и вряд ли окажутся вне состава этой зимой.

А вот в нападении «возвращенцев» всего двое — центры Пономарев и Хуснутдинов, а топовых талантов в атаке в этом возрасте больше толком и нет. Ряд техничных негабаритных форвардов (Гущин, Пашин, Кисаков, Овчинников, Гуслистов) — всё кандидаты не железные.

При должном прогрессе почти наверняка на МЧМ попадут Чибриков, Юров, Свечков и Мичков, могут претендовать на места Мирошниченко и Полтапов. Так разрывать по молодежке они, конечно, не будут — и возраст не их, и таких веселых «верховых» матчей, как на ЮЧМ, там обычно не бывает, но сборная явно серьезно добавит в мастерстве, которого не хватало несколько месяцев назад.

Ларионов, в отличие от Альберта Лещева, продвигал весьма определенный хоккейный стиль — система у его команды была, но она не сработала. Получится ли с такими талантами, как Мичков, — одна из главных интриг следующего сезона.