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Мичков заявил, что недоволен результатом юниорского чемпионата мира

14:58

Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков остался недоволен результатом чемпионата мира и завоеванной серебряной медалью.

Российская команда вернулась с юниорского чемпионата мира, который проходил в США. Россияне проиграли в финале канадцам со счетом 3:5.

«Самый эмоциональный момент — это игра с канадцами, когда забивали голы. Самые эмоциональные и запоминающиеся моменты были, — цитирует ТАСС Мичкова. — Доволен ли серебром? Нет».

«Сейчас поедем в Новогорск, разгрузимся, забудем об игре. Будем готовиться к следующим матчам и турнирам. У меня сейчас ЕГЭ, буду его решать», — добавил Мичков.

Мичков стал лучшим бомбардиром турнира и был признан его самым ценным игроком. На его счету 16 (12 шайб + 4 передачи) очков в семи матчах. Он же стал лучшим снайпером чемпионата мира, установив новый рекорд для россиян на турнире.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11327535

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