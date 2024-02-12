ФХР прокомментировала отказ игроков юниорской сборной России от наград на «Кубке Будущего»

В Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали скандал с отказом игроком юниорской сборной от медалей на «Кубке Будущего» в Белоруссии.

Игроки отказались от наград после матча с командой Белоруссии (5:6 ОТ) из-за недовольства судейскими решениями.

«Мы изучаем все обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы», — сказано в заявлении.

Хоккеисты Егор Сурин, Вадим Дудоров и Петр Андреянов также объяснили свой поступок.

«Мы сожалеем, если наши действия с наградами на церемонии по окончании матча против сборной Белоруссии на турнире «Кубок Будущего» могли быть расценены, как неуважительные. Наш поступок был обусловлен эмоциональным состоянием после матча, на которое повлиял ряд судейских решений (которые мы посчитали неоднозначными), в том числе в овертайме — самом напряженном моменте встречи», — сказали игроки.