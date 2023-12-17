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Федерация бокса России пригласила хоккейного тренера Платонова в боксерский зал

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Федерация бокса России сделала официальное заявление по поводу драки тренеров в матче детско-юношеской лиги между «Крыльями Советов» и «Красной Машиной — Юниор».

«Федерация бокса России против любого проявления насилия, особенно в присутствии детей. С произошедшим будут разбираться правоохранительные органы. Но свои эмоции необходимо направлять в правильное русло. Не так давно мы подписали соглашение о взаимодействии с Федерацией хоккея России. В этой связи приглашаем тренера, затеявшего драку, в зал бокса, где не только покажем правильное направление для выхода эмоций, но и дадим возможность почувствовать дух спортивной дружбы и взаимоуважения. Бокс объединяет!» — сообщается в заявлении Федерации бокса России.

16 декабря во время турнира Hockey Сhance между командами 2016 года произошла драка между тренерами «Крылья Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым. Во время игры Платонов напал на Илларионова и избил его.

Бокс
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