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Сегодня, 21:24

Фетисов назвал абсурдным матч между женской сборной России и юниорами до 16 лет

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил идею проведения матчей между женской сборной и 16-летними юниорами в рамках международного турнира по хоккею в Минске.

«Не знаю чья это идея. Она абсурдна. Мы протестуем против безумных решений с допуском разного рода людей до соревнований. Мы привыкли понимать, что есть виды спорта, где есть мужские и женские соревнования. Абсурдно. Мы ругаем трансгендерные нововведения. Вдруг сами устраиваем такие соревнования. Смысла не вижу. Какая-то запредельная для меня история», — сказал Фетисов «СЭ».

Женская сборная России по хоккею проиграла мужской команде до 16 лет (0:16).

Вячеслав Фетисов
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