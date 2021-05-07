Почему Россия опять осталась без золота? И почему сборной руководил именно этот тренер

Нашей сборной не хватило сильной и опытной руки.

Снова без золота

В Москве меньше катков, чем в Квебеке? Не хватает массовости, а в школах поборы?

Нет. У нас на турнире была самая талантливая команда за последние несколько лет, которая по уровню исполнителей не уступала сборной из страны, где хоккей возведен в культ. Однако причина поражения сугубо системная — и она кроется в тренерском штабе.

7 мая. Фриско. Канада U-18 — Россия U-18 — 5:3. Фото IIHF

Какие заслуги у Лещева и Ставровского?

Что мы знаем об Альберте Лещеве, который повез нашу команду в Даллас? Легенда ЦСКА и «Атланта» до работы со сборной работал в «Красной Армии», с которой вылетал в первом раунде Кубка Харламова, не совсем удачно порулил в «вышке» дмитровской «Звездой», а в 2019-м стал ассистентом Льва Бердичевского в «СКА-1946» и одновременно с переездом в Питер был назначен главным тренером сборной России 2003 года рождения. Но за какие заслуги он получил место в системе ФХР?

Два года назад в юниорке Лещев сменил другого тренера из системы СКА Андрея Козырева, выигрывавшего с командой Мировой Кубок вызова, который считается неофициальным чемпионатом мира для хоккеистов до 17 лет, и начинавшего цикл со сборной. Да, в тот сезон Козырев ушел на повышение и стал помощником Алексея Кудашова в СКА, но теперь его нет ни в СКА, ни в сборной.

Объяснений, чем Козырев и Лещев заслужили свои повышения, не было. Впрочем, и сейчас никто не торопится нам разжевывать, почему второй заслужил место во взрослой сборной перед ЧМ в Латвии. Если вошедшего в штаб Брагина ассистента Боба Хартли Константина Шафранова теперь все знают как архитектора убойного большинства «Авангарда» и одного из лучших нишевых тренеров лиги, то что может дать сборной Лещев, не сумевший взять золото с россыпью талантов в атаке?

Примерно та же ситуация и с помощником Лещева Евгением Ставровским. Сын бывшего мэра Череповца и экс-главный тренер «Алмаза» получил по ходу этого сезона в руки кризисный «Сочи», превратившийся в прямой фарм-клуб питерского гиганта, но с мертвой точки «леопардов» не сдвинул. Сомнительно, что на скамейке сборной оказывается специалист, единственное достижение которого — публичная похвала от Андрея Разина, который не стал чинить препятствия своему помощнику, когда ему доверили пост главного тренера в клубе КХЛ.

Обратный пример — Филатов

Нет вопросов только по одному человеку из штаба команды U-18 — Владимиру Филатову. Еще один продукт системы СКА — единственный тренер этой команды, за спиной у которого есть реальные достижения на юниорском уровне. Именно он взял серебро и реально прыгнул выше головы со сборной 2001 года на прошлом ЮЧМ, выбив в полуфинале монструозных американцев с Хьюзом, Кофилдом, Зеграсом и Болди, а прошлой зимой со сборной 2004 года уничтожил абсолютно всех на Юношеской олимпиаде в Лозанне, где все впервые и узнали о Матвее Мичкове с Иваном Мирошниченко.

Филатов — один из немногих примеров, когда человек в системе ФХР поступательно идет вверх. После серебряного ЮЧМ он стал помощником Игоря Ларионова в молодежке, однако лишился золотой команды 2004 года. И в следующем году Мичкова и компанию на ЮЧМ повезет Сергей Голубович — тренер, который выиграл практически со сборной 2002 года и принес стране первое с 1993-го золото «Глинки». В этом сезоне он вместе с Филатовым уходил на повышение в молодежку, но не сошелся во взглядах с Профессором и «вернулся в юниоры».

Зато какой-то невероятный скачок кузнечиком от тренера-середняка из ВХЛ до помощника Брагина в первой команде страны совершил Александр Титов. За несколько месяцев он успел побывать главным тренером сборной U-16, «СКА-1946», «СКА-Невы» и старшим тренером СКА и войти в штаб национальной сборной. Выходит, что какой-никакой тренерский лифт в системе сборной есть. Правда, работает он только для приглашенных по каким-то странным причинам персон и по совершенно непонятным нам алгоритму, пропускающему в него только людей из системы СКА.

7 мая. Фриско. Канада U-18 — Россия U-18 — 5:3. Россияне после матча. Фото IIHF

Не хватило тренерской руки

Поэтому, глядя на уровень специалистов, оказавшихся в Далласе, неудивительно, что на ЮЧМ в США наша юниорка играла скорее по наитию, чем по тренерской системе. На пресс-конференции после финала Лещев заявил, что на команде сказалось отсутствие международных турниров, отмененных из-за коронавируса. Но у кого они вообще были? У тех же канадцев игроки из Онтарио были вынуждены искать временные убежища в Европе либо тренироваться дома из-за отмены сезона в OHL. Да и в Европе национальные чемпионаты запустились с горем пополам, там опасались каждого чиха, за которым могла последовать приостановка или отмена регулярки. И такие оправдания выглядят несерьезно на фоне дубля Шейна Райта, сыгравшего первый официальный матч в сезоне только на групповом этапе ЮЧМ.

У тренерского штаба россиян был ровно месяц для подготовки в Новогорске. Правда, на что он был потрачен, не особо понятно. Первое, что бросалось в глаза в первых матчах на турнире, — это отсутствие контролируемых входов в чужую зону и позиционного нападения. О'кей, второе можно объяснить отсутствием классных защитников, способных поддерживать позиционку. Но как оправдать первое? Уже в матчах с США можно было поймать себя на мысли: неужели наше гиперталантливое нападение не может начинать атаку только через примитивный вброс?

Кто-то скажет, что таким исполнителям, как Мичков, Мирошниченко, Юров и Чибриков, лучше просто не мешать. Отчасти это действительно так. Лещев не загонял их в рамки, но не смог сделать так, чтобы между ними образовалась реальная синергия. Если до матча с финнами сборной России удавалось выезжать на голом мастерстве нападающих, то взломать машиноподобных и не менее мастеровитых канадцев, не давших в концовке нашим парням ни единого шанса на финальный штурм, без собственной системы оказалось нереально. В критический момент россиянам банально не хватило тренерской руки. И откуда ей было взяться, когда на лавке оказались случайные люди из неслучайной системы?