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Два человека погибли в ДТП при столкновении с автобусом с детской хоккейной командой

Алина Савинова
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Фото Известия

Два человека погибли в Свердловской области при ДТП легкового автомобиля и автобуса с детской хоккейной командой.

Авария произошла утром 29 января. В автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.

«На 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroеn. По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

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По словам представителя полиции, водитель и пассажир легкового автомобиля получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте. Остальным пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Согласно данным региональной прокуратуры, травмы в результате ДТП получили двое игроков и тренер.

Отмечается, что прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. По итогам начавшегося разбирательства представителями МВД будет принято обоснованное процессуальное решение.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240129/proisshestviya-1924072525.html
Хоккей
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