Тренер «Крылья Советов» Платонов покинет свой пост из-за драки в матче детской хоккейной лиги

Тренер детской команды «Крылья Советов» Павел Платонов уволен из московского хоккейного клуба из-за нападения на коллегу из «Красной Машины — Юниор» Никиту Илларионова в матче детско-юношеской лиги, сообщает Telegram-канал клуба.

«Сразу после игры Павел Платонов извинился перед коллегой-тренером команды соперника и организаторами соревнований. Руководство хоккейной школы «Крылья Советов» считает поведение специалиста неприемлемым, не соответствующим этическим нормам клуба и также приносит извинения пострадавшей стороне. С сегодняшнего дня тренер Платонов отстранен от работы, в ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены», — говорится в сообщении клуба.

16 декабря во время турнира Hockey Сhance между командами 2016 года произошла драка между тренерами «Крылья Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым. Во время игры Платонов напал на Илларионова и избил его.