Тренер детской хоккейной команды скончался в больнице после ДТП на Урале

Число погибших в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса с детской хоккейной командой в Свердловской области возросло до четырех, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что тренер хоккейной команды, который получил травму в результате ДТП, скончался в больнице.

Ранее стало известно, что утром 29 января на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский произошла авария со смертельным исходом. У автобуса, в котором находились 18 спортсменов возрастом 15-16 лет, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с иномаркой. Три человека из легкового автомобиля погибли на месте.

Хоккейная команда возвращалась в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. По итогам начавшегося разбирательства представителями МВД будет принято обоснованное процессуальное решение.