Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 10:41

Тренер детской хоккейной команды скончался в больнице после ДТП на Урале

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Число погибших в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса с детской хоккейной командой в Свердловской области возросло до четырех, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что тренер хоккейной команды, который получил травму в результате ДТП, скончался в больнице.

Ранее стало известно, что утром 29 января на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский произошла авария со смертельным исходом. У автобуса, в котором находились 18 спортсменов возрастом 15-16 лет, во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с иномаркой. Три человека из легкового автомобиля погибли на месте.

Хоккейная команда возвращалась в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. По итогам начавшегося разбирательства представителями МВД будет принято обоснованное процессуальное решение.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240129/proisshestviya-1924077574.html
Хоккей
0
Читайте также
Медведев оценил выступление на Australian Open
Леброн Джеймс стал первым миллиардером среди действующих игроков НБА
Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22
Российский военный рассказал о применении против ВСУ бомбометов РБУ-6000
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных
ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Металлург» и «Торпедо» вышли в плей-офф КХЛ
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нарышкин: «США активизируют усилия по срыву предстоящих в России спортивных мероприятий»

Путешественник Федор Конюхов планирует пересечь ОАЭ на верблюдах за две недели

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости