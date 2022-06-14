Таталина вошла в список кандидатов в сборную России по фристайлу

Чемпионка мира Анастасия Таталина вошла в список кандидатов в сборную России по фристайлу в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр, сообщает ТАСС.

В список кандидатов в женскую сборную вошли в том числе Любовь Никитина, Анастасия Прыткова (обе — акробатика), Светлана Иванова, Анастасия Смирнова (обе — могул), Елизавета Понкратова (ски-кросс). У мужчин кандидатами в состав сборной стали Илья и Максим Буровы (оба — акробатика), Никита Новицкий (могул), Сергей Ридзик (ски-кросс).

Ранее Таталина опубликовала открытое письмо, в котором спортсменка обвинила руководство Федерации фристайла России (ФФР) в срыве ее подготовки к Олимпиаде в Пекине, а также рассказала о вымогательстве призовых со стороны старшего тренера сборной Никиты Васильева.

14 июня стало известно, что тренер Васильев завершил работу в сборной России.