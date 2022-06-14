Иностранные специалисты завершили работу в сборной России по фристайлу

Иностранные специалисты австриец Йозеф Перхт-Юрлов и поляк Збигнев Каминьский покинут сборную России по фристайлу, информирует ТАСС.

«Мы иностранных специалистов еще не исключили, они перешли с прошлого сезона. В прошлом сезоне мы подключали Перхта-Юрлова к работе с командой, однако в предстоящем сезоне сотрудничества с ним не будет.

Что касается Каминьского, то он не будет работать с командой по ски-кроссу, поскольку на него в Польше идет колоссальный негатив из-за того, что он работает с российской командой. Это вынужденное решение, потому что он подвергается внешнему прессингу. Он пока остался, но, думаю, в ближайшее время у нас будут коррективы», — сказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов ТАСС.

Призер Олимпиады в Сочи Александр Смышляев вошел в тренерский штаб юниорской сборной России по фристайлу.

«У нас есть главный тренер — это Михаил Носов. Также старшие тренеры сохранили свои позиции. Применительно к организации работы в дисциплинах слоупстайл, биг-эйр и хафпайп меняем форматы работы для более эффективной подготовки с учетом невозможности выезда за рубеж на объекты, которые нам необходимы.

Мы также привлекли к работе с юниорами Александра Смышляева, учитывая его опыт работы с китайскими спортсменами и достижения. Наша задача — подойти максимально готовыми к Олимпийским играм 2026 года», — добавил Курашов.

35-летний Смышляев является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира 2015 года в дисциплине могул.