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5 февраля, 11:13

Призеры Олимпиад фристайлисты Ридзик и Смирнова не выступят на Спартакиаде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине фристайлисты Анастасия Смирнова и Сергей Ридзик не выступят на Спартакиаде из-за травм.

«Практически все лидеры будут выступать на Спартакиаде. В акробатике будут выступать Максим и Илья Буровы, Любовь Никитина. Если говорить о могуле, то там из лидеров выступят Никита Андреев, Никита Новицкий. У девушек не выступят Настя Смирнов, она продолжает восстановление, но у нее на Спартакиаде будет почетная миссия — она будет открывать трассу. В ски-кроссе выступит Игорь Амелин, в биг-эйре и слоупстайле — вице-чемпионка мира Лана Прусакова. В хафпайпе будет интересная спортивная борьба, там примут участие и Александра Глазкова, и Валерия Демидова, которая вернулась в строй. На Спартакиаде в ски-кроссе не выступит Серегей Ридзик, он продолжает восстановление после травмы», — приводит слова Курашова ТАСС.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования по фристайлу пройдут с 10 по 17 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/19899365
Всероссийская Спартакиада 2024
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