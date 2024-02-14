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14 февраля, 14:08

Фристайлист Буров: «Международные турниры без россиян нельзя воспринимать всерьез»

Фристайлист Буров считает несерьезными международные турниры без россиян
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Российский фристайлист Илья Буров высказался о значимости проведения Всероссийской спартакиады 2024.

«Здорово, что Спартакиаду проводят, это очень важный старт, здесь собрались все сильнейшие. Уверен, такие турниры продвигают наш спорт. Если говорить о международных соревнованиях, то без россиян и белорусов в нашей дисциплине это не соревнования, их нельзя воспринимать всерьез. То, что сейчас на Кубке мира происходит, это смех и грех», — заявил Буров ТАСС.

Буров является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр по лыжной акробатике. В первый раз спортсмен завоевал эту награду в 2018 году, а во второй раз в 2022 году.

Источник: ТАСС
Всероссийская Спартакиада 2024
Илья Буров
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