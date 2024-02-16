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Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 16 февраля

16 февраля на Всероссийской спартакиаде сильнейших разыграют 11 комплектов медалей
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 16 февраля, продолжатся соревнования в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В этот день будет разыграно всего 11 комплектов медалей.

Следить за соревнованиями можно на официальных ресурсах Спартакиады, в приложении или онлайн-кинотеатре «Триколор», а также в эфире федерального телеканала «Матч ТВ» и тематических каналов «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». В частности, в прямом эфире «Матч ТВ» покажут мужскую и женскую лыжные гонки на 10 км.

Спартакиада 2024: расписание соревнований 16 февраля

05.00. Керлинг: круговой турнир, мужчины. Красноярск

07.00. Хоккей: четвертьфинал, 2Б — 3А. Челябинск

08.30. Альпинизм: спринт, женщины, квалификация. Уралец (Свердловская обл.)

08.30. Керлинг: круговой турнир, женщины. Красноярск

08.40. Фристайл: ски-кросс, квалификация. Миасс

10.00. Биатлон: смешанная эстафета. Златоуст

10.00. Конькобежный спорт: дистанция 1500 м, женщины. Челябинск

10.10. Альпинизм: спринт, женщины, финал. Уралец (Свердловская обл.)

10.30. Хоккей: четвертьфинал, 2А — 3Б. Челябинск

11.00. Альпинизм: спринт, мужчины, квалификация. Уралец (Свердловская обл.)

11.30. Сноуборд: сноуборд-кросс, женщины, финал. Миасс

11.30. Сноуборд: сноуборд-кросс, мужчины, финал. Миасс

12.00. Керлинг: полуфиналы, смешанные пары. Красноярск

12.05. Конькобежный спорт: дистанция 1500 м, мужчины. Челябинск

12.40. Альпинизм: спринт, мужчины, финал. Уралец (Свердловская обл.)

13.00. Фигурное катание: танцы на льду, ритм-танец. Магнитогорск

14.00. Хоккей: четвертьфинал, 1А — 4Б. Челябинск

14.30. Сноуборд: биг-эйр, женщины, финал. Миасс

14.30. Фристайл: биг-эйр, женщины, финал. Миасс

14.45. Фигурное катание: мужчины, короткая программа. Магнитогорск

15.00. Бобслей: двухместный экипаж, женщины, заезд 1. Сочи, Красная Поляна

15.30. Керлинг: полуфиналы, мужчины. Красноярск

15.30. Керлинг: полуфиналы, женщины. Красноярск

16.10. Фристайл: биг-эйр, мужчины, финал. Миасс

16.10. Сноуборд: биг-эйр, мужчины, финал. Миасс

16.30. Бобслей: двухместный экипаж, женщины, заезд 2. Сочи, Красная Поляна

16.30. Прыжки на лыжах с трамплина: мужчины, HS 110, квалификация. Нижний Тагил

16.45. Фигурное катание: парное катание, короткая программа. Магнитогорск

17.30. Хоккей: четвертьфинал, 1Б — 4А. Челябинск

18.00. Бобслей: четырехместный экипаж, мужчины, заезд 1. Сочи, Красная Поляна

19.00. Бобслей: четырехместный экипаж, мужчины, заезд 2. Сочи, Красная Поляна

Время начала соревнований — московское.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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