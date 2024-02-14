Новицкий и Семенюк победили в парном могуле на Спартакиаде 2024
Фристайлисты Никита Новицкий и Юлия Семенюк стали победителями в парном могуле на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024. Турнир проходил в Красноярске.
В мужском финале Новицкий опередил Семена Сычева, который завоевал серебро, и Артема Шульдякова, выигравшего бронзовую медаль.
У женщин Семенюк победила в финале Викторию Лазаренко. Бронзовую медаль выиграла Елизавета Данильченко.
В слоуп-стайле золото Спартакиады 2024 выиграл Тимофей Бралгин.
Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
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13 июл 2023 15:02
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