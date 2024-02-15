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Сегодня, 11:25

Спартакиаду в Челябинской области посетили 56 тысяч человек

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Как стало известно «СЭ», общая посещаемость Спартакиады в Челябинской области за шесть дней составила 55955 зрителей.

Из них более половины пришло на биатлон (31,5 тыс. зрителей), почти 7 тысяч — на женский хоккей, также по 2,5 тысячи посетили соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду с фристайлом (проходят на одной арене).

Рекорд посещаемости за один день держит биатлон — гонки преследования 11 февраля посмотрели с трибун 11100 зрителей.

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