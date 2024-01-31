Депутат Госдумы Пирог — о выступлении Таталиной в США: «Не все прислушиваются к рекомендациям МОК»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии «СЭ» высказался о выступлении российской фристайлистки Анастасии Таталиной на Всемирных зимних экстремальных играх (Х Games) в Аспене, США.

В официальной трансляции и на странице соревнований в соцсетях Таталина была представлена как спортсменка из России.

«Выступление россиянки Анастасии Таталиной на Всемирных экстремальных играх в США под флагом России и надписью RUS еще раз демонстрирует, что далеко не все прислушиваются к антироссийским рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). И в целом ничего провокационного и криминального на этих престижных коммерческих соревнованиях в связи с участием россиянки не случилось.

Более того, наша спортсменка завоевала серебро, поднялась на пьедестал почета, ее поздравили организаторы и соперники. Все вели себя с уважением к ней. Причем все это происходило на территории США.

Важно отметить, что российскую фристайлистку пригласили сами организаторы, так как она является чемпионкой мира. Участие сильнейших спортсменов — одно из важнейших условий таких турниров, как Всемирные экстремальные игры, которые в мире профессионального экстрима многие ценят не меньше, чем Олимпийские игры.

Неудивительно, что так сильно напрягся президент МОК Томас Бах относительно проведения в России Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года. Это будут тоже коммерчески привлекательные для спортсменов соревнования, а главное — открытые для сильнейших атлетов и национальных сборных. Уже совсем не удивляют столь мелкие поступки МОК, как рекомендации Национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в этом новом для международного спорта проекте. Бах и здесь узрел политизацию спорта, которой он сам и занимается, компрометируя все олимпийское движение», — сказал Пирог «СЭ».

23-летняя Таталина — чемпионка мира 2021 года в биг-эйре и серебряный призер зимней Универсиады 2019 года в дисциплине слоуп-стайл. Также она является участницей Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.