Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 15 февраля
15 февраля, в четверг, продолжатся соревнования II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В этот день будет разыграно восемь комплектов медалей.
Следить за соревнованиями можно на официальных ресурсах Спартакиады, в приложении или онлайн-кинотеатре «Триколор», а также в эфире федерального телеканала «Матч ТВ» и тематических каналов «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».
Спартакиада 2024: расписание соревнований 15 февраля
05.00. Керлинг: круговой турнир, смешанные пары. Красноярск
08.00. Фристайл: биг-эйр, женщины, квалификация. Миасс
08.30. Горнолыжный спорт: слалом, женщины, заезд 1. Куса
08.30. Керлинг: круговой турнир, мужчины. Красноярск
09.00. Конькобежный спорт: дистанция 1000 м, женщины. Челябинск
09.00. Лыжные гонки: женщины, эстафета 4х7,5 км. Тюмень
09.20. Фристайл: биг-эйр, мужчины, квалификация. Миасс
10.55. Конькобежный спорт: дистанция 1000 м, мужчины. Челябинск
11.00. Лыжные гонки: мужчины, эстафета 4х7,5 км. Тюмень
11.05. Горнолыжный спорт: слалом, женщины, заезд 2. Куса
11.50. Сноуборд: сноуборд-кросс, квалификация. Миасс
12.00. Керлинг: круговой турнир, женщины. Красноярск
12.10. Сноуборд: биг-эйр, квалификация женщины. Миасс
12.55. Конькобежный спорт: женщины, командный забег, 6 кругов. Челябинск
13.30. Сноуборд: биг-эйр, мужчины, квалификация, группа 1. Миасс
13.50. Конькобежный спорт: мужчины, командный забег, 8 кругов. Челябинск
14.50. Сноуборд: биг-эйр, мужчины, квалификация, группа 2. Миасс
14.50. Фристайл: акробатика, смешанная группа, финал. Красноярск
15.30. Керлинг: круговой турнир, смешанные пары. Красноярск
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация