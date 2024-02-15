Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 15 февраля

15 февраля, в четверг, продолжатся соревнования II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В этот день будет разыграно восемь комплектов медалей.

Следить за соревнованиями можно на официальных ресурсах Спартакиады, в приложении или онлайн-кинотеатре «Триколор», а также в эфире федерального телеканала «Матч ТВ» и тематических каналов «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

Спартакиада 2024: расписание соревнований 15 февраля

05.00. Керлинг: круговой турнир, смешанные пары. Красноярск

08.00. Фристайл: биг-эйр, женщины, квалификация. Миасс

08.30. Горнолыжный спорт: слалом, женщины, заезд 1. Куса

08.30. Керлинг: круговой турнир, мужчины. Красноярск

09.00. Конькобежный спорт: дистанция 1000 м, женщины. Челябинск

09.00. Лыжные гонки: женщины, эстафета 4х7,5 км. Тюмень

09.20. Фристайл: биг-эйр, мужчины, квалификация. Миасс

10.55. Конькобежный спорт: дистанция 1000 м, мужчины. Челябинск

11.00. Лыжные гонки: мужчины, эстафета 4х7,5 км. Тюмень

11.05. Горнолыжный спорт: слалом, женщины, заезд 2. Куса

11.50. Сноуборд: сноуборд-кросс, квалификация. Миасс

12.00. Керлинг: круговой турнир, женщины. Красноярск

12.10. Сноуборд: биг-эйр, квалификация женщины. Миасс

12.55. Конькобежный спорт: женщины, командный забег, 6 кругов. Челябинск

13.30. Сноуборд: биг-эйр, мужчины, квалификация, группа 1. Миасс

13.50. Конькобежный спорт: мужчины, командный забег, 8 кругов. Челябинск

14.50. Сноуборд: биг-эйр, мужчины, квалификация, группа 2. Миасс

14.50. Фристайл: акробатика, смешанная группа, финал. Красноярск

15.30. Керлинг: круговой турнир, смешанные пары. Красноярск

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация