Курашов сообщил, что российские фристайлисты носят форму отечественного производителя

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов рассказал, одежду какого производителя носят российские фристайлисты.

«Нам одежду Vist не делает, это экипировщик горнолыжного спорта, к нам это не относится. Мы давно работаем с отечественным производителем, компанией Stayer. Материалы и фурнитура — это берется за рубежом, но шьют в России по нашим моделям и технологиям, и мы всем довольны», — приводит ТАСС слова Курашова.

Ранее стало известно, что в Закарпатье обнаружен цех, где производились куртки итальянского бренда Vist с символикой России для сборных страны по лыжному спорту.

Российские фристайлисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. Весной 2023-го МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.