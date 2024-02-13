Лазаренко заявил, что санкции не убивают мотивацию российских фристайлистов продолжать работу

Серебряный призер чемпионата мира по фристайлу Виктория Лазаренко заявила, что российские фристайлисты продолжают работать еще усерднее в условиях санкций со стороны международных спортивных организаций.

«Международные санкции нисколько не убивают нашу мотивацию продолжать работу. Наоборот, мы готовимся еще более усердно. Нас как будто боятся, флаг у нас забрали, гимн забрали. Они думают, что мы сдадимся, но нет, мы продолжаем работать и совершенствоваться», — приводит слова Лазаренко ТАСС.

В октябре 2023 Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.