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Сегодня, 13:39

Лазаренко заявил, что санкции не убивают мотивацию российских фристайлистов продолжать работу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата мира по фристайлу Виктория Лазаренко заявила, что российские фристайлисты продолжают работать еще усерднее в условиях санкций со стороны международных спортивных организаций.

«Международные санкции нисколько не убивают нашу мотивацию продолжать работу. Наоборот, мы готовимся еще более усердно. Нас как будто боятся, флаг у нас забрали, гимн забрали. Они думают, что мы сдадимся, но нет, мы продолжаем работать и совершенствоваться», — приводит слова Лазаренко ТАСС.

В октябре 2023 Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/19968085
фристайл
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