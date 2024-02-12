Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 13 февраля

Во вторник, 13 февраля, продолжатся соревнования в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В этот день будет разыграно всего 12 комплектов медалей.

Следить за соревнованиями можно на официальных ресурсах Спартакиады, в приложении или онлайн-кинотеатре «Триколор», а также в эфире федерального телеканала «Матч ТВ» и тематических каналов «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». В частности, в прямом эфире «Матч ТВ» покажут мужскую и женскую лыжные гонки на 10 км.

Спартакиада 2024: расписание соревнований 13 февраля

05.00. Керлинг: круговой турнир, мужчины. Красноярск

07.00. Хоккей: группа А, Республика Башкортостан — Москва. Челябинск

07.40. Сноуборд: слоупстайл, мужчины, квалификация, группа 1. Миасс

08.30. Горнолыжный спорт: слалом-гигант, женщины, заезд 1. Куса

08.30. Керлинг: круговой турнир, женщины. Красноярск

09.00. Биатлон: мужчины, индивидуальная гонка 20 км. Златоуст

09.00. Скелетон: мужчины, заезд 3. Сочи, Красная Поляна

09.00. Лыжное двоеборье: трамплин HS 110. Нижний Тагил

10.00. Скелетон: мужчины, заезд 4. Сочи, Красная Поляна

10.30. Хоккей: группа А, Московская область — Нижегородская область. Челябинск

10.40. Сноуборд: слоупстайл, мужчины, квалификация, группа 2. Миасс

11.00. Санный спорт: одноместные сани, мужчины, заезд 3. Сочи, Красная Поляна

11.05. Горнолыжный спорт: слалом-гигант, женщины, заезд 2. Куса

11.10. Прыжки на лыжах с трамплина: женщины, HS 85 — 109, 1-й раунд. Нижний Тагил

11.24. Санный спорт: одноместные сани, женщины, заезд 3. Сочи, Красная Поляна

11.50. Прыжки на лыжах с трамплина: женщины, HS 85 — 109, финал. Нижний Тагил

12.00. Керлинг: круговой турнир, смешанные пары. Красноярск

12.08. Санный спорт: одноместные сани, мужчины, заезд 4. Сочи, Красная Поляна

12.30. Биатлон: женщины, индивидуальная гонка 15 км. Златоуст

12.32. Санный спорт: одноместные сани, женщины, заезд 4. Сочи, Красная Поляна

12.50. Сноуборд: слоупстайл, женщины, квалификация. Миасс

13.35. Санный спорт: эстафета. Сочи, Красная Поляна

13.00. Лыжное двоеборье: гонка 10 км. Нижний Тагил

14.00. Хоккей: группа Б, Красноярский край — Санкт-Петербург. Челябинск

14.25. Фристайл: акробатика, квалификация. Красноярск

15.30. Керлинг: круговой турнир, мужчины. Красноярск

16.30. Фристайл: акробатика, женщины, финал. Красноярск

16.30. Фристайл: акробатика, мужчины, финал. Красноярск

16.30. Прыжки на лыжах с трамплина: мужчины, HS 85 — 109, 1-й раунд. Нижний Тагил

17.30. Прыжки на лыжах с трамплина: мужчины, HS 85 — 109, финал. Нижний Тагил

17.30. Хоккей: группа Б, Челябинская область — Свердловская область. Челябинск

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация