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16 февраля, 17:10

Сноубордист Хадарин и фристайлист Рязанцев заняли первые места на Спартакиаде

Виктория Кравченко
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Сноубордист Владислав Хадарин и фристайлист Егор Рязанцев выиграли золото в биг-эйре на на Всероссийской спартакиаде 2024.

Второе место среди сноубордистов занял Илья Баскаков (Челябинская область),третий — Ермолай Упоров (Новосибирская область).

В биг-эйре в лыжном фристайле вторым стал Владимир Иванов (Москва), третье место — у Святослава Белянского (Башкирия).

Соревнования проходят по сноуборду и фристайлу проходят в Миассе Челябинской области.

Всероссийская спартакиада: старт фигуристов. Онлайн-трансляция дня

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