Сноубордист Хадарин и фристайлист Рязанцев заняли первые места на Спартакиаде

Сноубордист Владислав Хадарин и фристайлист Егор Рязанцев выиграли золото в биг-эйре на на Всероссийской спартакиаде 2024.

Второе место среди сноубордистов занял Илья Баскаков (Челябинская область),третий — Ермолай Упоров (Новосибирская область).

В биг-эйре в лыжном фристайле вторым стал Владимир Иванов (Москва), третье место — у Святослава Белянского (Башкирия).

Соревнования проходят по сноуборду и фристайлу проходят в Миассе Челябинской области.