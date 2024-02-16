Сноубордист Хадарин и фристайлист Рязанцев заняли первые места на Спартакиаде
Сноубордист Владислав Хадарин и фристайлист Егор Рязанцев выиграли золото в биг-эйре на на Всероссийской спартакиаде 2024.
Второе место среди сноубордистов занял Илья Баскаков (Челябинская область),третий — Ермолай Упоров (Новосибирская область).
В биг-эйре в лыжном фристайле вторым стал Владимир Иванов (Москва), третье место — у Святослава Белянского (Башкирия).
Соревнования проходят по сноуборду и фристайлу проходят в Миассе Челябинской области.
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13 июл 2023 15:02
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