Кожевникова — о проблемах спортсменов с мотивацией: «Нагрузки остались прежними, а вознаграждения нет»

Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу Елизавета Кожевникова ответила на вопрос, какую проблему считает сейчас наиболее актуальной применительно к собственной работе со спортсменами.

«Очень сильный сбой мотивации, — цитирует RT Кожевникову. — Вижу, что люди напуганы и не понимают, как им действовать. То есть им становится все сложнее и сложнее себе объяснять, зачем нужно продолжать терпеть тренировочные нагрузки, если выхода на крупные соревнования нет».

Также Кожевникова заявила, что спортсменам нужно стремиться выстроить систему внутренней мотивации.

«Все, что мы можем, — это постараться выстроить систему внутренней мотивации таким образом, чтобы сохранить в человеке способность стремиться к развитию, когда трудно и нет обещанного вознаграждения. Нагрузки-то запредельны. Нужно держать удар, а стресс-система начинает капитулировать. Сейчас добавилось сокращение финансирования, уход спонсоров, снижение рекламных контрактов. В совокупности с этим уже трудно мириться. Нагрузки остались прежними, а вознаграждения нет», — добавила она.