«С меня требовали 50 процентов призовых, а потом объявили бойкот в федерации». Чемпионка мира по фристайлу написала открытое письмо Матыцину

Действующая чемпионка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр Анастасия Таталина через «СЭ» опубликовала открытое письмо министру спорта Олегу Матыцину, в котором рассказала о том, с чем ей приходится сталкиваться при подготовке к большим стартам. В частности, спортсменка сетует на давление со стороны Федерации фристайла России, в том числе, в финансовом плане.

— Сразу после награждения на ЧМ-21, и на протяжении трех месяцев, старший тренер сборной Васильев требовал от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на внегласное правило, — написала Таталина. — В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев еще раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл-отдай 50%. И озвучил, что в его обязанности не входит тренировать и готовить меня к ОИ. И это за семь месяцев до Олимпиады.

После разговора с главным тренером по фристайлу Михаилом Носовым, который не стал разбираться со сложившейся ситуацией, мне для разрешения конфликта было рекомендовано извиниться перед тренерами и в добровольном порядке помочь нуждам федерации.

Конфликт был вынесен на уровень с руководством федерации фристайла, в лице президента Алексея Курашова, главного тренера Михаила Носова, тренеров сборной Никиты Васильева и Даниила Калачева, по итогам которого мне был объявлен бойкот. Как подтверждение — намеренный срыв моей предолимпийской подготовки. Со мной прекратили всякое общение, на официальном сайте федерации и в социальных сетях, начиная с 2021 года, обо мне нет ни одного упоминания. Даже ни одной фотографии. Как будто меня не существует. Дошло до того, что, находясь на сборе, команда фотографировалась без меня. Никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады не было, и нет.

Полное письмо Таталиной читайте на «СЭ» в ближайшее время