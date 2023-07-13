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Сегодня, 15:02

Кожевникова рассказала, что начала заниматься спортом ради любви родителей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Призер двух Олимпийских игр в лыжном фристайле Елизавета Кожевникова рассказала, ради чего начала заниматься спортом.

«Я начала серьезно тренироваться ради зарабатывания любви собственных родителей, в основном отца. Потом это переросло в интроект. То есть идея уже существует, она вбита в сознание, пустила корни: я потратила время, немалые усилия, знаю, что могу быть хорошим спортсменом, могу добиться определенных результатов... Точно могу сказать, что во второй половине карьеры мной руководили именно эти соображения», — приводит слова Кожевниковой RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1173927-kozhevnikova-lyzhnyi-sport-roditeli
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