Фристайлисты Рябова и Омелин взяли золото в ски-кроссе на Спартакиаде 2024
Фристайлисты Полина Рябова и Игорь Омелин стали первыми в ски-кроссе на Всероссийской спартакиаде 2024.
Второе место по итогам женского финала заняла Екатерина Мальцева, третье — Елизавета Понкратова. Четвертой стала Дарья Мельчакова.
У мужчин серебро завоевал Владимир Шмыров, бронзу — Никита Чупин. Четвертое место занял Андрей Герасимов.
Всероссийская спартакиада 2024. Миасс
Фристайл. Ски-кросс. Финал
Женщины
1. Полина Рябова
2. Екатерина Мальцева
3. Елизавета Понкратова
4. Дарья Мельчакова
Мужчины
1. Игорь Омелин
2. Владимир Шмыров
3. Никита Чупин
4. Андрей Герасимов
Новости
13 июл 2023 15:02
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