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Сегодня, 10:10

Фристайлисты Рябова и Омелин взяли золото в ски-кроссе на Спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фристайлисты Полина Рябова и Игорь Омелин стали первыми в ски-кроссе на Всероссийской спартакиаде 2024.

Второе место по итогам женского финала заняла Екатерина Мальцева, третье — Елизавета Понкратова. Четвертой стала Дарья Мельчакова.

У мужчин серебро завоевал Владимир Шмыров, бронзу — Никита Чупин. Четвертое место занял Андрей Герасимов.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Миасс

Фристайл. Ски-кросс. Финал

Женщины

1. Полина Рябова

2. Екатерина Мальцева

3. Елизавета Понкратова

4. Дарья Мельчакова

Мужчины

1. Игорь Омелин

2. Владимир Шмыров

3. Никита Чупин

4. Андрей Герасимов

Всероссийская Спартакиада 2024
фристайл
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