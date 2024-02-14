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14 февраля, 15:28

Фристайлист Бралгин выиграл золото Спартакиады 2024 в слоуп-стайле

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский фристайлист Тимофей Браглин стал победителем слоуп-стайла на Спартакиаде 2024.

Спортсмен, представляющий Красноряский край, в лучшей попытке набрал 79,80 балла. Вторым стал Александр Терешкин из Санкт-Петербурга (79,20 балла). Третье место занял еще один представитель Санкт-Петербурга Максим Сенкевич (77,80).

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Миасс

Фристайл. Слоупстайл. Финал

Мужчины

1. Тимофей Бралгин — 79,80 балла

2. Александр Терешкин — 79,20

3. Максим Сенкевич — 77,80

Всероссийская Спартакиада 2024
фристайл
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