Фристайлист Бралгин выиграл золото Спартакиады 2024 в слоуп-стайле
Российский фристайлист Тимофей Браглин стал победителем слоуп-стайла на Спартакиаде 2024.
Спортсмен, представляющий Красноряский край, в лучшей попытке набрал 79,80 балла. Вторым стал Александр Терешкин из Санкт-Петербурга (79,20 балла). Третье место занял еще один представитель Санкт-Петербурга Максим Сенкевич (77,80).
Всероссийская спартакиада 2024. Миасс
Фристайл. Слоупстайл. Финал
Мужчины
1. Тимофей Бралгин — 79,80 балла
2. Александр Терешкин — 79,20
3. Максим Сенкевич — 77,80
Новости
13 июл 2023 15:02
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