Тренер Васильев покинул сборную России по фристайлу после дела Таталиной

Тренер по фристайлу Никита Васильев завершил работу в сборной России. После скандальной истории вокруг чемпионки мира Анастасии Таталиной с ним не был продлен контракт, информирует ТАСС.

«С нами не стали продлевать контракты, обоснований предъявлено не было, нас никто ни о чем не спрашивал, — сказал Васильев. — Связано ли это решение с делом Таталиной? Было много различных факторов, но сейчас это уже особого значения не имеет — решения приняты и мусолить эту тему я смысла не вижу».

В середине апреля Таталина опубликовала открытое письмо на имя министра спорта России Олега Матыцина, в котором обвинила Васильева в вымогательстве половины заработанных за победу на чемпионате мира денег.