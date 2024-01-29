Выступившая под флагом России фристайлистка Таталина заняла второе место на X Games в США

Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала второй в дисциплине «биг-эйр» на Всемирных зимних экстремальных играх (Х Games) в Аспене, США.

Золото завоевала представительница Франции Тесс Леде. Тройку сильнейших замкнула американка Релл Харвуд.

В официальной трансляции и на странице соревнований в соцсетях Таталина представлена как спортсменка из России.

23-летняя Таталина — чемпионка мира 2021 года в биг-эйре и серебряный призер зимней Универсиады 2019 года в дисциплине «слоуп-стайл». Также она является участницей Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.