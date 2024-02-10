Стали известны первые победители и призеры Спартакиады в сноуборде и фристайле
Определились первые победители и призеры Спартакиады в сноуборде и фристайле.
Фристайл. Хаф-пайп. Мужчины
1. Владимир Иванов
2. Леонид Фролов
3. Прохор Шурыкин
Фристайл. Хаф-пайп. Женщины
1. Валерия Демидова
2. Александра Глазкова
3. Екатерина Ефремова
Сноуборд. Хаф-пайп. Мужчины
1. Максим Сурков
2. Ярослав Ленчевский
3. Кирилл Калинин
Сноуборд. Хаф-пайп. Женщины
1. Мария Никольская
2. Елена Костенко
3. Александра Теймуров
Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
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13 июл 2023 15:02
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